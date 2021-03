Moratti: “Conte isolato, ma ha tutti meriti. E in tasca non ci sono solo 40 euro…”

L’Inter continua la sua marcia inarrestabile in campionato. I nerazzurri superano anche l’Atalanta e infilano la settima vittoria consecutiva. Ora lo scudetto non sembra più un miraggio, dati anche i sei punti di vantaggio sul Milan, secondo in classifica. Gli uomini di Antonio Conte possono anche concentrarsi sul vantaggio di puntare solamente alla Serie A, data la precoce eliminazione in Champions e l’uscita dalla Coppa Italia in semifinale.

OPINIONE

L’ex presidente dei nerazzurri Massimo Moratti analizza il momento della squadra ai microfoni di Radio24: “Conte in tasca oltre ai 40 euro ha altro… La vittoria nel derby è stata decisiva, anche se il Milan sta facendo benissimo, ma i punti di distanza mettono l’Inter al sicuro. L’Inter ha il carattere e l’intelligenza per portare a casa lo scudetto. Conte è rimasto piuttosto isolato dalla società che oggi ha un po’ di problemi. Sta facendo cose eccezionali, ha un ruolo che va oltre quello dell’allenatore ora, ha tutti i meriti e non si deve guardare al passato ma al presente. Romelu Lukaku? Son partito con l’idea che non fosse così forte sinceramente, ma è un ragazzo intelligente. Inoltre è migliorato tantissimo, adesso è un punto di riferimento e un giocatore incredibile”.