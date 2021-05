Moratti: “Inter di Conte? Ricorda quella del Trap. Su Kanté…”

L'ex presidente dell'Inter Moratti ha commentato la vittoria dello scudetto

Redazione ITASportPress

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è intervenuto a Sky Sport, commentando la vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri: “Ero in famiglia e ho festeggiato con loro. È stata una grande felicità, anche se ormai si era capito che il risultato stava per arrivare. Ma nel momento in cui lo ottieni è sempre qualcosa di speciale”.

LA SVOLTA – “Per me la svolta è arrivata con la partita contro il Milan. Sapevo che se avessimo portato a casa quella partita, sarebbe stato più facile. Poi ognuno vede le cose a modo proprio, per Conte ad esempio è stata la partita con la Juventus, per altri ancora quella contro l’Atalanta. Per me invece il derby è stato importante anche perché il Milan era l'unica squadra che minacciava l’Inter per lo scudetto fino ad un certo punto, per me quindi era quella la prova da superare”

INTER DI TRAPATTONI – “Quale Inter mi ricorda? L'Inter di Trapattoni che era veramente piena di carattere ed aveva sorpreso nell'anno in cui ha vinto. Questi calciatori sono stati molto bravi: a loro piace essere paragonati ai giocatori del passato e spero che saranno anche loro presi come degli esempi per le loro vittorie”.

KANTÈ – Moratti ha poi parlato di come aiuterebbe la squadra l’acquisto di Kanté, da tempo sogno di mercato di Conte: “Certo che aiuterebbe, è un giocatore che ha tutte le qualità per completare la rosa. Ricordo quando prendemmo Sneijder, noi eravamo già fortissimi. Ma lui ci mise in condizione di avere una squadra non solo forte, ma eccezionale. Prendendo Kanté potrebbe avvenire la stessa cosa, ma lo dico solo da tifoso perché so quanto sia difficile prenderlo”.