Moratti: “Inter, Inzaghi sta ricostruendo il progetto. Mourinho-Roma geniale”

Massimo Moratti commenta il momento dell'Inter e il matrimonio tra José Mourinho e la Roma

Anche stavolta tra le squadre candidate allo scudetto c'è l' Inter . Un po' come quindici anni fa, quando alla guida del club nerazzurro c'era Massimo Moratti . L'ex presidente può vantare la conquista di ben cinque scudetti, una Coppa Uefa, tre Coppe Italia e soprattutto la Champions League. In un'intervista rilasciata a Centro Suono Sport spiega le sue impressioni sui nerazzurri: "Penso che ci siano diverse squadre in corsa. L'Inter però parte ben piazzata. Ha un allenatore bravo che sta ricostruendo un progetto tecnico e la squadra gioca bene per merito suo".

Ovviamente non manca il commento di Moratti sul ritorno in Italia di José Mourinho, ex allenatore nerazzurro ora alla Roma: "È stato un colpo di genio notevole. È la società perfetta per lui in questo momento. I Friedkin sono partecipi, seri e generosi. Inoltre mi sembrano anche appassionati, è una fortuna per la Roma".