Moratti: “Juventus-Inter del ’98 sarebbe finita allo stesso modo anche col VAR”

L'ex presidente nerazzurro punge i rivali

Massimo Moratti torna a parlare di Serie A ed in particolare del derby d'Italia tra Inter e Juventus che andrà in scena questo weekend per la nona giornata di campionato. L'ex patron nerazzurro è stato intervistato dal Corriere dello Sport e non ha risparmiato qualche frase... ad effetto.

CON LA JUVENTUS - "Inter-Juve per noi interisti è la partita, procura sofferenza, mi faceva star sveglio la notte. Ci pensi in continuazione, nella settimana che la precede. Come emotività e come simpatia. Il calcio, al di là della passione, era la distrazione da altri pensieri. Con il calcio i sogni vengono facili. Come quando compri un giocatore e immagini che segni il gol dell’anno dopo due secondi e mezzo, ti aspetti sempre nuove meraviglie. Ad ogni modo l’Inter-Juve indimenticabile è quella del 16 aprile 2010, 2-0, il gol di Maicon che fu definito iconico".