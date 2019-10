Moratti: “L’Inter può lottare per lo scudetto. Conte? Un colpo…”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport. L’ex patron nerazzurro ha commentato la sfida di San Siro tra la sua ex squadra e la Juventus e non solo. Ecco le sue parole:

DERBY D’ITALIA – “Gara bellissima, il primo tempo davvero. Una sfida emozionante. Il secondo tempo un po’ noioso, l’Inter è calata. Lukaku deve ancora adattarsi. Secondo me non si può paragonare a Higuain ancora. Ha bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano”. “Il mio Inter-Juventus preferito? Ne ho vissuti tanti. Nel ’54 c’era stato un 6-0 con mio padre che era stato di una bellezza…”.

SCUDETTO – “Se credo nello scudetto? Bisogna avere continuità. L’Inter ha sicuramente delle caratteristiche che le possono permettere di lottare. Dall’altra parte c’è una squadra molto forte. Nettamente competitiva”.

ARBITRAGGIO – “Rocchi ha arbitrato benissimo. Ha dato maggiore responsabilità ai giocatori. Davvero, è stato bravissimo. Quel rigore era difficile da vedere e lui lo ha visto e assegnato subito”, ha commentato Moratti.

NUOVO CICLO – “Conte può aprire un ciclo vincente? Credo che ci sia questa sensazione. Conte ha la forza di stare vicino alla squadra e di dare carattere. Credo sia davvero un buon colpo. Sensi e Barella hanno cambiato il gioco dell’Inter. A parer mio sono fortissimi. Con qualche acquisto giusto la squadra può diventare fortissima e dare il via ad un ciclo”.

ICARDI – “Non so cosa sia successo nell’Inter in quel momento. Giudicando solo l’aspetto calcistico, Icardi sarebbe stato utile, molto utile…”.

JUVENTUS – “Si vede che è cambiata. Si parte sicuramente dal lavoro di Allegri, ma ieri ha fatto vedere qualcosa di fantastico anche sull’azione del secondo gol. Credo si veda la mano di Sarri”. “Ricorso Juventus sullo scudetto del 2006? Una storia senza fine (ride ndr). Credo vogliano trovare qualcuno che non conosca la vicenda così gli danno ragione”.

STADIO – “Qualche anno fa, forse, si poteva fare il discorso di uno stadio più piccolo. Adesso no. C’è un grande ritorno allo stadio e credo non abbia molto senso ridurre la capacità”.

COPPA ITALIA – “Se può essere un obiettivo per tornare a vincere? Secondo me è un trofeo importante. Credo sia un segno importante tornare a vincere. Quindi credo possa essere un modo per tornare a vincere. Assolutamente bisogna provarci”.