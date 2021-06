Moratti: “Preoccupato per l’Inter. Su Conte…”

L’ex presidente dell’Inter Moratti ha parlato del club nerazzurro e dell’addio di Conte

A tutto Massimo Moratti . L’ex presidente dell’Inter ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano, occasione in cui ha parlato della situazione societaria del club nerazzurro e dell’addio di Conte: “Sono preoccupato per la situazione dell’Inter. I proprietari sono arrivati e hanno speso e costruito una grande squadra. Deve essere successo qualcosa di grave in Cina. Li hanno obbligati a mollare le attività. Zhang vuole mantenere il passo, ma per quanto tempo ci riuscirà?”.

SULLA SUPERLEGA - “Se è una via d’uscita, è tale solo per poche squadre, cioè per chi partecipa al torneo. Da anni circola come idea, non è una novità. Non capisco come mai sia partita e finita così male, se anche volessero ripresentarla, ora sarebbe molto più difficile”.