Moratti promuove Suning: “Con lui l’Inter in buone mani. Mio ritorno? Mai”

Massimo Moratti torna a parlare di Inter. L’ex numero uno dei nerazzurri, ospite a CheTempoCheFa, ha parlato dell’attuale situazione dell’Inter e in particolare della gestione Suning: “Siamo in buone mani, l’attuale proprietà ha disponibilità e anche una certa sensibilità. Non ho mai pensato di riprendere l’Inter, è un capitolo molto bello, ma adesso c’è gente che sa guardare al futuro nella maniera giusta”.

Alla domanda su un ipotetico ritorno all’Inter, Moratti ha risposto così: “No. Mai. Ho vicino persone che mi dicono che devo ricomprare l’Inter perchè pensano che mi farebbe piacere. Certamente mi farebbe piacere avere la stessa età di allora, ma ora l’Inter è passata nelle mani di gente che sa guardare al futuro nella maniera giusta”.