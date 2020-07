Moratti punge la Juve: “38 scudetti? Si sono distratti. E su Messi…”

La Juventus torna a festeggiare e ancora una volta fa discutere. Infatti all’Allianz Stadium i bianconeri hanno celebrato lo scudetto numero 38 secondo i loro calcoli, che comprendono anche i campionati 2004/05 e 2005/06 revocati dopo lo scandalo di Calciopoli. Sull’esterna disputa sul numero effettivo dei titoli vinti è intervenuto anche Massimo Moratti.

DISTRAZIONE

L’ex presidente dell’Inter ha espresso la sua opinione ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”: “I 38 scudetti? Evidentemente allo Stadium si saranno distratti. Mi sa che dovevano scrivere 36, a volte bisogna avere un po’ più di memoria. Non lo dico per polemica, anche perché sono amico di Andrea Agnelli. Solo che al suo posto non sarei orgoglioso di quel periodo storico”.

MESSI

Moratti si è anche soffermato sul possibile arrivo di Messi all’Inter. Un’ipotesi alimentata dalla decisione del padre del giocatore di prendere casa a Milano, vicino alla sede del club nerazzurro. “Il padre ha preso casa vicino la sede dell’Inter, quindi magari sarà più facile andare a firmare il contratto. Magari venisse, ma a volte i sogni si avverano”.