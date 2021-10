Moratti: “Rigore per la Juventus? Da tifoso dico che ha rovinato la partita”

Parla l'ex presidente nerazzurro

EPISODIO - Proprio a proposito del penalty per la Juventus: "Rigorino? Sì, non so se definirlo un rigorino ma certamente questa situazione di ieri ha rovinato una partita. Lo dico dal punto di vista del tifoso. Ma non mi è sembrato ci fosse chissà cosa per rovinare una partita. L'avrei detto anche se non fosse stata l'Inter a subire l'intervento", ha detto Moratti. "Sotto alcuni aspetti c'è una severità anche nelle decisioni in generale, vedasi le espulsioni anche a Bologna nella gara del Milan. E allo stesso modo ieri c'è stata severità per questo rigore alla Juventus. Non mi è sembrato qualcosa per cui si dovesse intervenire necessariamente. Comunque mi pare una decisione che ferisce un sentimento di chi va a vedere partite di questo livello".