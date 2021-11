Moratti: “San Siro è lo stadio degli stadi. Farei a meno del nuovo impianto”

Parla l'ex presidente dell'Inter

Massimo Moratti dice no al nuovo impianto per Inter e Milan e vorrebbe vedere San Siro sistemato e soprattutto non abbattuto, ove dovesse accadere. L'ex presidente del club nerazzurro ha parlato a La Repubblica delle vicende legate alla costruzione del nuovo stadio delle due milanesi affermando di essere ancora molto legato al Meazza.