Moratti scettico: “Non so se avrei preso Marotta e Conte all’Inter”

L’Inter ha lottato e combattuto per tutto il campionato, ma ha dovuto arrendersi di fronte allo strapotere della Juventus. I nerazzurri avevano riposto la fiducia in Antonio Conte, il tecnico voluto dall’amministratore delegato Beppe Marotta. Il tandem di ex bianconeri non è riuscito a conquistare lo scudetto al primo colpo e non sembra convincere un illustre tifoso interista.

DECISIONE

L’ex presidente Massimo Moratti, infatti, non ha esitato a manifestare i suoi dubbi sull’accoppiata Marotta-Conte. Queste le sue parole a “Radio Kiss Kiss”: “Non so se avrei preso Marotta e Conte… Non sono più il presidente da tempo, anche se devo ammettere che Zhang sta lavorando per il bene dei nerazzurri. L’allenatore sta facendo molto bene, l’anno prossimo farà meglio”.