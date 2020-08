Moratti sicuro: “Zhang vuole tenere Conte. Messi? È l’anno buono”

Massimo Moratti in queste ore non vorrebbe essere Steven Zhang. Il giovane presidente nerazzurro è alle prese con la questione Conte e a breve si conoscerà la decisione del board nerazzurro. Tanto, se non tutto, dipende dalla volontà dell’allenatore salentino che dopo l’Europa League ha rilasciato dichiarazioni che fanno pensare ad una separazione.

PARLA MORATTI

In queste ore Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare una panoramica delle vicende di casa Inter: “Sul futuro di Conte non è facile rispondere. C’è da sperare che resti, perché bisogna dare continuità ai buoni risultati visti quest’anno. Poi, non dovranno esserci ulteriori momenti di dubbio, altrimenti la prossima stagione sarebbe problematica. Il rapporto con Zhang? Ci sentiamo spesso, ci siamo sentiti anche nelle ultime ore. Non saprei proprio che consiglio dargli. Per me, l’Inter e la società sono pronte a ricominciare a vincere.

MESSI

Messi all’Inter? Zhang è molto gentile nel raccontarmi tante cose, ma lo fa sempre con discrezione. Quest’anno sarebbe l’anno giusto per prenderlo, ma le cifre sarebbero talmente imponenti che occorrerebbero tante riflessioni. E’ un sogno che accomuna tutta la società nerazzurra. Rimpianti di mercato? Cantona è stato quello vero. Fosse arrivato, avremmo cominciato a vincere un po’ prima. Non so come finirà tra Conte e Zhang. Io credo che Zhang sia spinto a trattenerlo, anche le questioni economiche suggeriscono il buon senso“.