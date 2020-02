Trieste notizia per il calcio italiano la morte di Luciano Gaucci. Il più affranto e addolorato è l’ex del Perugia Marco Materazzi. «Non ti sarò mai grato abbastanza, a te e alla tua famiglia. Grazie di tutto. Dopo di te il NULLA a Perugia»: è il sentito ricordo, via social, del difensore campione del Mondo di Lippi in Germania nel 2006 alla notizia della scomparsa di Luciano Gaucci, suoi ex presidente ai tempi del Perugia, di cui l’ex azzurro era capitano.