Morte Squinzi, lunedì i funerali al Duomo di Milano. Da venerdì la camera ardente

Si terranno lunedì 7 ottobre i funerali del patron del Sassuolo Giorgio Squinzi, che si è spento nella giornata di mercoledì 2 ottobre dopo una lunga malattia. È stato lo stesso club neroverde ad annunciare la data dell’ultimo saluto, che si terrà nientemeno che al Duomo di Milano dalle ore 14.45. Invece, la camera ardente sarà allestita presso la Casa Funeraria San Siro di Via Corelli 120, sempre a Milano, dalle ore 8 di venerdì 4 ottobre. Sempre più probabile il rinvio di Brescia-Sassuolo, gara in programma da calendario proprio venerdì alle ore 20,45 al Rigamonti. Si attende solamente il via libera della Lega Calcio, possibile che venga posticipata di un paio di mesi. La formazione di De Zerbi non si è allenata nella giornata odierna, come facilmente prevedibile.