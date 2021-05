MotoGP, festa Ducati con Miller e Bagnaia. Morbidelli 3°, tracollo Quartararo

Sorride l'Italia dei motori a Jerez de la Frontera, quarta gara della stagione

Al via il poleman Quartararo perde la vetta della classifica a favore delle due Ducati. Il francese risale con veemenza e si porta in testa alla gara dopo 5 giri. L'uomo di punta della Yamaha dà l'impressione di poter scappare via, mentre alle sue spalle resiste Miller. A dieci giri dalla fine il colpo di scena: Quartararo alza il ritmo e crolla clamorosamente, tredicesimo. Miller va al comando, mentre Bagnaia si aggiudica il derby italiano con Morbidelli. Risale Nakagami su Honda, quarto davanti a Mir. Le posizioni non cambiano nel finale. Per Miller seconda vittoria in carriera in MotoGP, la prima con la Ducati. Buon nono posto per il convalescente Marc Marquez.