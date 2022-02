Mourinho a Pairetto: “Ti manda la Juve”. Ora rischia 3 turni di stop

Possibili conseguenze per lo Special One dopo Roma-Verona

Ebbene sì, perché secondo La Stampa, le frasi dette dallo Special One sarebbero decisive ai fini di uno stop decisamente lungo. La sanzione che potrebbe arrivare per Mourinho sembra poter essere di quelle pesanti perché dopo il rosso e il gesto del telefono, l'allenatore portoghese non si sarebbe trattenuto e si sarebbe lasciato scappare frasi al veleno. "Ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve...", avrebbe detto il mister della Roma.

Dichiarazioni forti e per giunta reiterate. Possibile dunque che il tecnico giallorosso possa non sedersi in panchina per affrontare Spezia, Atalanta e Udinese. Se così fosse, Mourinho tornerebbe per il derby contro la Lazio.