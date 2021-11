Mourinho affonda in laguna: Venezia-Roma 3-2

Seconda sconfitta consecutiva per la Roma

La Roma dopo le fatiche di coppa perde malamente a Venezia e per il tecnico Mourinho è un momento difficile. Capitolini battuti con il punteggio di 3-2 al Penzo. Secondo ko di fila in campionato per i giallorossi caduti al termine di una sfida ricca di ribaltoni. Venezia avanti dopo appena 3’ con Caldara, la Roma la ribalta nei minuti finali del primo tempo con il pari di Shomurodov e la rete di Abraham nel recupero. Nella ripresa il 2-2 di Aramu su rigore e il nuovo vantaggio del Venezia con Okereke, in contropiede. In classifica la Roma non riesce a riagganciare l’Atalanta e resta quinta; la squadra di Zanetti balza fuori dalla zona rossa.