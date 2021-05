Mourinho avverte i tifosi della Roma: “Sto studiando”

Lo Special One continua a lanciare messaggi

In casa Roma c'è impazienza per l'arrivo di José Mourinho, il grande colpo in panchina per le prossime stagioni. Il tecnico portoghese, reduce dalla fallimentare esperienza al Tottenham, ha firmato un contratto triennale con il club giallorosso. Nella Capitale si freme aspettando il momento dell'arrivo dello Special One, con la speranza che possa rompere il digiuno di trofei che dura da ormai 13 anni, da quando la formazione allenata all'epoca da Luciano Spalletti riuscì a superare l'Inter nella finale di Coppa Italia.