Mourinho e il Roma-Sampdoria 2010: “Pazzini mi ha aiutato a fare il Triplete”

José Mourinho ricorda l'importanza di Giampaolo Pazzini nel 2010

José Mourinho spera di riportare la Roma a lottare per lo scudetto, cosa che non avviene dal 2010, quando i giallorossi si piazzarono secondi per soli 2 punti dietro all'Inter, allenata proprio dal tecnico portoghese. Fatale la sconfitta interna contro la Sampdoria, trascinata da Giampaolo Pazzini. Fu lui a siglare la doppietta decisiva che infranse i sogni di gloria dei giallorossi. Mourinho ha ricordato insieme all'attaccante ora opinionista a Dazn quel match: "Pazzini non ha mai giocato con me ma mi ha aiutato a vincere il triplete con quella doppietta contro la Roma con cui li abbiamo superati. Non ha mai giocato per me, ma è stato importante per la mia carriera".