Mourinho inizia con gli allenamenti. E afferma: “Il 6 luglio si avvicina”

Il tecnico portoghese pone una data come prossimo traguardo

L'attesa degli Europei non sta comunque nascondendo la curiosità per tanti temi salienti della prossima stagione. Uno degli argomenti più caldi riguarda certamente l'arrivo di José Mourinho alla Roma. Lo Special One ha firmato un contratto triennale e cerca riscatto dopo le esperienze non esaltanti con Manchester United e Tottenham. Il portoghese, per il momento, non si è ancora palesato nella Capitale.