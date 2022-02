Mourinho, niente interviste post gara col Verona ma sui social fa polemica

Lo Special One si sfoga sui social

Ha scelto la via del silenzio, almeno nel post partita di Roma-Verona. Parliamo di José Mourinho che dopo il 2-2 maturato ieri in campionato non ha rilasciato alcuna intervista ufficiale. Forse troppo arrabbiato per l'espulsione rimediata durante la sfida, lo Special One ha però fatto sentire la sua voce sui social.