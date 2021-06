Mourinho, presentazione stellare: i Friedkin avevano pensato al Colosseo

In casa Roma si pensa a una presentazione stellare per José Mourinho

Manca sempre meno a luglio, quando inizierà ufficialmente l'esperienza di José Mourinho alla Roma. Il tecnico portoghese è pronto a lasciarsi alle spalle la deludente avventura con il Tottenham, interrotta proprio nell'aprile scorso dopo l'eliminazione dall'Europa League. Roma rappresenta una sfida interessante e intrigante per lui, desideroso di rilanciarsi per dimostrare di non aver perso il tocco magico. Prima che il campo parli, però, la dirigenza giallorossa sogna una presentazione da favola. Secondo quanto riportato da Il Tempo, i Friedkin avevano addirittura pensato a una location straordinaria: il Colosseo. La seconda ipotesi riguardava Trinità dei Monti. Entrambe, però, sono state scartate per motivi legati alla burocrazia. Dunque niente presentazione super, anche se si ha l'impressione che lo Special One non verrà mostrato ai tifosi senza alcun effetto speciale. In compenso, nella Capitale, la febbre per il suo arrivo sembra già essere salita su livelli notevoli.