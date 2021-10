Mourinho punisce la sua Roma dopo il Bodo: in 5 andranno in tribuna

La scelta dello Special One

José Mourinho usa il pugno duro contro alcuni calciatori della sua Roma. Dopo la brutta figura in Conference League contro il Bodo, lo Special One sembra intenzionato a dare un segnale ai suoi ma anche alla società. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roma-Napoli il portoghese non ha avuto mezze misure annunciando la presenza in panchina di alcuni giovanissimi della primavera, probabilmente a discapito di qualche calciatore più affermato che appunto ha deluso in settimana nell'impegno di Coppa.