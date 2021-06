Mourinho scherza: “Cristiano Ronaldo? Via dall’Italia, mi deve lasciare in pace”

Mourinho parla del connazionale Cristiano Ronaldo usando anche un pizzico di ironia

L'arrivo di José Mourinho alla Roma ha inevitabilmente condizionato i mercati internazionali. Tra i tanti rumors emersi nelle ultime settimane, c'è anche quello che vorrebbe lo Special One in contatto con Cristiano Ronaldo per attuare un clamoroso trasferimento della Juventus. Ma il trasferimento è davvero possibile? Proprio Mourinho ne ha parlato a TalkSport con un pizzico di ironia: "Cristiano Ronaldo dovrebbe lasciare l’Italia adesso e lasciarmi in pace! Tutti dicono, e lo faccio anche io, che non ha più 25 anni. E’ vero, ne ha 36 e non segna 50 goal a stagione, ma quanti ne fa? 35. Sono numeri incredibili che parlano da soli. Io credo che i record lo spingano a dare il massimo. E’ una leggenda, uno che si è guadagnato un posto nella storia del calcio, ma continua a motivarsi con i numeri. Vuole vincere il Pallone d’Oro per tante volte, la Scarpa d’Oro svariate volte, vuole battere il record di goal segnati con una Nazionale, vuole esserci non solo agli Europei ma anche ai Mondiali".