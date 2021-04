Mudingayi: “Lo scudetto dipende dall’Inter. Lukaku da Pallone d’oro”

L’Inter vede lo scudetto vicinissimo, come mai le era accaduto da oltre 10 anni. I nerazzurri vantano 6 punti sulla prima inseguitrice, il Milan, hanno lasciato a meno 10 la Juventus. Insomma, una situazione estremamente favorevole.

INVESTITURA

L’ex centrocampista del club milanese Gaby Mudingayi ha espresso le sue convinzioni sul momento della formazione di Antonio Conte ai microfoni di Tuttosport: “Credo che l’Inter abbia tutto in mano per vincere il torneo. I nerazzurri hanno dimostrato di essere la squadra più costante, con l’organico migliore. Da qui alla fine dipenderà solo da loro la conquista, o meno, dello scudetto. Inoltre Conte, come Mihajlovic, è un allenatore che porta punti in classifica. Le squadre nei momenti di difficoltà hanno bisogno dei loro condottieri. Ecco, l’apporto di entrambi i tecnici anche in tal senso, è certamente rilevante. Lukaku? Uno degli attaccanti più forti che ci siano. Pallone d’oro? Me lo auguro”.