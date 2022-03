Mudingayi a ISP: “Troppe critiche a Inzaghi. Inter prendi subito Dybala”

L'ex nerazzurro Mudingayi ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Gabriel Mudingayi , ex centrocampista – tra le varie – di Lazio, Inter e Bologna.

Nella Lazio ha avuto modo di giocare con Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter. Come commenta, sin qui, la stagione del suo ex club?

“L’Inter è una grandissima squadra e Simone è un grandissimo allenatore. Per me è in piena corsa per lo scudetto. Qualche critica è stata anche di troppo…”.