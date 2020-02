Multe ai dirigenti, la Fiorentina farà ricorso

La Fiorentina farà ricorso contro i 55mila euro complessivi inflitti ai tre dirigenti della Fiorentina dopo la partita tra Juventus e Fiorentina che ha lasciato non pochi strascichi tra le parti.

E’ stato proprio Joe Barone a comunicare il ricorso: “Abbiamo ricevuto il comunicato della procura federale, prendiamo atto delle sanzioni che hanno comminato a me, Daniele Pradè e Giancarlo Antognoni: ma immediatamente faremo ricorso per capire il perché abbiamo ricevuto queste ammende.”

Anche Daniele Pradé ha voluto commentare la decisione: “Vogliamo chiudere qui la questione e non tornarci sopra. Non penso di essere stato così irriguardoso, non siamo le persone dipinte in quel contesto e per questo faremo ricorso. Non vogliamo alimentare ulteriori polemiche ma tenere l’attenzione sul campo e la crescita della nostra società.”