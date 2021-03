Munteanu avverte Radu: “Il top per i prossimi 10 anni. Ma all’Inter non gioca mai…”

Inter-Sassuolo poteva essere la sua occasione. E invece l’aumento di casi Covid ha spinto l’Ats di Milano a chiedere e ottenere dalla Lega Serie A il rinvio della sfida. Ionut Radu ha trascorso tutta la stagione da vice di Samir Handanovic e la positività del titolare sembrava aprirgli le porte per il debutto stagionale, poi nuovamente rinviato.

CONSIGLIO

Proprio la convivenza tra Radu e lo stesso Handanovic divide i tifosi interisti tra chi chiede un rinnovamento e chi si dichiara fedelissimo del numero uno sloveno. Anche l’ex portiere Cristian Munteanu ha parlato di questo tema ai microfoni di Sport.ro: “In Romania non abbiamo più Tatarusanu, Lung e Pantilimon a nostra disposizione, ma la posizione del portiere è stata quella in cui non abbiamo sofferto negli ultimi anni. I quattro convocati sono molto bravi, ma è naturale giocare con un portiere che ha avuto continuità. Ecco perché penso che Radoi sceglierà uno tra Nita e Lazar. Certo, mi spiace per Radu. È un portiere che ha perso un anno, non ha giocato per niente tra Parma e Inter. Se fosse titolare, potrebbe essere considerato il portiere della Romania per i prossimi 10 anni. Ha delle ottime qualità, è alto, ha coraggio, riflessi e una bella dose di follia. Credo sia almeno al livello di Ciprian Tatarusanu, ma ha bisogno di giocare. Purtroppo è in una grande squadra ed è difficile togliere il posto a Samir Handanovic. Nonostante abbia quasi 37 anni, lo sloveno è uno dei migliori portieri del mondo. Si muove ancora bene e Radu può imparare molto da lui, anche se non gioca per l’Inter”.