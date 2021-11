Muraro a ISP: “Gasperini grande con Muriel. Miranchuk? Russi scansafatiche e dopo Lobanovsky…”

L'ex attaccante dell'Inter ha parlato ai microfoni di Itasportpress

"Gasperini è bravo con Muriel, lo sa dosare e quando gli serve anche per pochi minuti lui incide come ieri sera in Champions. Hanno ritrovato Ilicic un calciatore che non si discute, ha qualità e personalità incredibile e sa sempre quando scegliere la giocata".

"Il russo è frenato dalla lingua ma Gasperin gioca anche a uomo e rischia il 3 vs 3 e il russo deve imparare a mettere in campo quello che vuole il mister e ci vuole tempo. In Russia con Valeri Lobanovsky gli allenamenti erano duri a differenza di oggi, e pur avendo calciatori importanti non emergono. Questo perchè non si applicano tanto in allenamento e sono scansafatiche. Venire in Europa è una grande opportunità per loro che capita una sola volta nella vita e Miranchuk deve insistere per non perdere questo treno. Se si renderà utile diventerà un grande giocatore".