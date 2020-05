Muriel e la sfida a Zapata: “Proverò a togliergli il posto”

Luis Muriel lancia la sfida a Duvan Zapata. L’attaccante colombiano dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di ESPN Colombia dell’esperienza a Bergamo con la maglia della Dea. Un bilancio positivo nonostante, come sottolineato dallo stesso centravanti, il suo minutaggio è il più basso rispetto ai compagni dello stesso reparto.

Muriel, guanto di sfida

L’Atalanta ha dimostrato di essere la squadra che va in rete più facilmente di tutta la Serie A, uno stile di gioco che piace, e tanto, agli attaccanti: “I nostri tanti gol? La squadra crea 10-15 occasioni da rete a partita: di queste, almeno 6-7 sono nette”, ha esordito Muriel. “Per un attaccante è bello, perché ci sono tante chance di segnare: in passato non mi era mai capitato nelle altre squadre. Noi punte siamo chiamate ad un grande lavoro, perché la squadra va in pressione quando perde palla”. E poi la sfida, sportivamente parlando, al suo connazionele Zapata: “Concorrenza? Nel reparto, sono quello che fino ad ora ha giocato di meno: anche se non parto titolare, ho almeno un paio di occasioni in ogni gara e fino a qui ho fatto registrare numeri importanti, con 14 reti stagionali. È difficile trovare spazio perché la competizione è di livello: io cerco sempre di dare il massimo sperando di trovare maggiore minutaggio. Ora proverò a vedere se è possibile togliere il posto a Zapata”.

La Dea guarda alla Champions: parla Toloi

Tra i protagonisti della stagione anche i difensori. Di recente Toloi aveva parlato anche in ottica Champions League. La Dea, infatti, ha superato il turno contro il Valencia e si appresta ad andare avanti nel torneo: “Siamo arrivati qui con merito e credo che a questo punto tutto sia possibile per una squadra che crede nelle sue possibilità”, aveva detto il difensore all’Eco di Bergamo nei giorni scorsi.