Muriel, macchina da gol dell’Atalanta: segna ogni 63′. Meglio di Lukaku, Immobile e Cristiano Ronaldo

Non chiamatelo bomber di scorta. Luis Muriel sta vivendo una delle stagioni migliori della sua carriera, se non la migliore. L’attaccante dell’Atalanta sta collezionando record su record grazie alle sue prestazioni sempre più convincenti. Anche contro la Sampdoria è arrivata la rete, quella del 2-0, che ha chiuso i giochi assicurando altri tre punti per i suoi. Un gol, l’ennesimo da subentrato. Ma attenzione a valutarlo solo per le reti messe a segno entrando a gara in corso, infatti, anche nel match precedente, contro il Cagliari, il colombiano aveva segnato partendo da titolare e per la cronaca segnando la marcatura da tre punti.

Muriel meglio di Lukaku, Immobile e Cristiano Ronaldo

Uno dei segreti dell’Atalanta è sicuramente Luis Muriel. L’attaccante colombiano, a Bergamo sembra avere finalmente trovato l’ambiente ideale per esprimere appieno le sue indiscusse qualità tecniche. Ad oggi, il centravanti ha realizzato ben 17 goal in 28 presenze, anche se molte di questa subentrando dalla panchina. Un vero e proprio dodicesimo uomo che, però, può essere considerato come un titolare. I numeri di Muriel sono certificati dai dati collezionati in questa stagione: il colombiano ha giocato in media solo 35 minuti a partita, con una media realizzativa di un goal ogni 63 minuti. Nessuno ha fatto meglio di lui.

L’attaccante dell’Atalanta, infatti, è assolutamente davanti ai migliori centravanti del campionato nostrano. Meglio dei vari Immobile della Lazio, con 1 gol ogni 88 minuti; Cristiano Ronaldo della Juventus con 1 rete ogni 91 minuti; e di Lukaku dell’Inter con 1 gol ogni 126′. Insomma, Gasperini ha trovato il suo attaccante che unito a Zapata, Ilicic e Gomez, e ai difensori goleador, regala alla Dea una squadra a trazione super offensiva che fa sognare Bergamo e non solo…

Sabato ci sarà la sfida alla Juventus e chissà che Muriel non voglia stupire ancora mettendo k.o. la Vecchia Signora con un’altra rete decisiva.

