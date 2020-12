Muriel, numero da record: segna un goal ogni 51 minuti

Due gol ma sorriso a metà. Luis Muriel si gode la doppietta al Bologna ma è una gioia solo parziale visto il mancato successo della sua Atalanta. Eppure, i motivi per essere orgogliosi del proprio operato ci sarebbero, eccome…

Come scrive Goal, che cita i dati Opta, l’attaccante del club di Bergamo non ha rivali in Serie A per media gol e minuti giocati. Infatti, grazie alle marcature messe a segno ieri, nella 14^ giornata, con 7 goal segnati in stagione, spalmati su 361 minuti trascorsi in campo, il classe 1991 viaggia ad una media unica in campionato. Nessuno come lui. Muriel vanta un goal ogni 51 minuti e 34 secondi: il migliore di tutta la Serie A.