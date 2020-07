Muriel, trascinatore dell’Atalanta: “Puntiamo al secondo posto”

Cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia, almeno in casa Atalanta. Tanto turnover scelto da Gasperini per la sfida contro il Cagliari ma l’esito è sempre lo stesso: tre punti e altre vittoria consecutiva ottenuta. Vola la Dea e vola Luis Muriel autore del gol vittoria, questa volta, rispetto al solito, arrivato da titolare nell’undici nerazzurro.

Muriel: “Secondo posto? Puntiamo in alto”

Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria sul Cagliari, l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha commentato il momento molto positivo della Dea e le ambizioni di classifica per questo finale di stagione: “Se puntiamo al secondo posto? Noi puntiamo in alto, a tutto quello che possiamo raggiungere”, ha detto il colombiano a caldo. E facendo la quadra ha aggiunto: “Abbiamo la Lazio a cinque punti e l’Inter a un punto, sono obiettivi che possiamo raggiungere. La Juventus? È difficile andare al passo a cui stanno andando loro, sicuramente finire una o due posizioni più in alto di dove siamo ora sarebbe bellissimo”.

