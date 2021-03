Musso è sicuro: “L’Udinese ragiona da grande, non ci accontentiamo dei 40 punti”

L’Udinese cade contro la Lazio e non sfrutta il momento non esaltante di Sassuolo e Hellas Verona per tentare l’aggancio al treno dell’ottavo posto. La formazione di Luca Gotti, però, non intende assolutamente fermarsi e si pone nuovi importanti traguardi, dopo essere diventata una delle rivelazioni di questa stagione.

CARICA

Il portiere Juan Musso non ha dubbi: l’Udinese può fare di più. Ne ha parlato ai microfoni di Udinese TV: “Sono convinto che questa squadra ragioni da grande, siamo un gruppo di uomini veri, il primo obiettivo era arrivare a 40 punti ma vogliamo di più e affrontiamo ogni partita sempre per fare punti. Non sento che ci stiamo rilassando o accontentando di salvarci, anzi. Percepisco che vogliamo arrivare più in alto possibile e nella parte sinistra della classifica. Tutti i ragazzi vogliono questo, nel primo tempo di ieri non abbiamo fatto benissimo ma, dopo lo svantaggio, abbiamo reagito subito per questo non credo ci sia un problema di motivazioni. Sono convinto che ognuno di noi voglia arrivare tra i primi 10, non ci accontentiamo di fare soltanto i 7 punti che mancano per arrivare a quota 40”.