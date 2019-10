Mutu: “Ribery? Nella mia Fiorentina avrebbe fatto panchina…”

Un impatto pazzesco, quello avuto da Franck Ribery sulla Serie A. Il francese, arrivato alla Fiorentina in estate dopo l’addio al Bayern Monaco, si è subito reso protagonista di prestazioni super, tanto da guadagnarsi il titolo di miglior giocatore della Serie A del mese di settembre. Il talentuoso esterno ha subito conquistato tutti, ma non l’ex viola Adrian Mutu, che la maglia dei toscani l’ha indossata per cinque stagioni dal 2006 al 2011. Queste le sue parole nel corso del Festival dello Sport di Cluji raccolte da prosport.ro.

RIBERY – “Se fosse arrivato alla Fiorentina ai miei tempi avrebbe fatto panchina, oppure avrebbe dovuto giocare dall’altra parte… Uno dei miei sogni rimane comunque quello di allenare i viola”.