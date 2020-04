Nainggolan a tutto campo: “Alla Juventus direi sempre no. L’Inter…”

In queste settimane vanno sempre più di moda le dirette social dei giocatori. Sono parecchi i calciatori che condividono dei momenti passati con ex compagni, oppure chi vuole solamente soddisfare le domande dei tifosi. Radja Nainggolan in queste ore ha condiviso una diretta Instragram con ‘Er Faina’, parlando del passato all’Inter e il perché del costante rifiuto alla Juventus.

SCARICATO – Parlando del suo passato nerazzurro, il belga non ha usato mezzi termini: “Sono ritornato (a Cagliari, ndr) perché sono stato scaricato. Ero andato in Cina e sapevo di non poter fare le amichevoli. Credevo avessero cambiato idea all’Inter e sono partito. Succede il contrario di ciò che avevo pensato e poi mi chiama Giulini, che già mi cercava dall’anno prima, e mi dice che vuole riportarmi a Cagliari a fine carriera. Quando ha saputo di questa occasione ci siamo sentiti e mi ha stimolato a ritornare”.

JUVENTUS – Riguardo al suo accostamento in passato ai colori bianconeri, il centrocampista ha risposto così: “Io non odio nessuno, ma mi ha sempre dato fastidio. Io non sono mai andato alla Juve perché vincere uno Scudetto facendo 5 partite all’anno non lo sentirei mio. Ho preferito fare un altro percorso, non bisogna scegliere la società che vince sempre. Vincere 10 scudetti a Torino è una cosa normale, vincerne uno a Roma o altrove è migliore per me. Alla Juventus direi sempre no. La gente pensa che ce l’ho con loro e fanno cori contro di me“.