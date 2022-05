Nainggolan: “Cagliari-Inter? Vorrei i rossoblù salvi. Fossi in Barella…”

Il parere del Ninja sulla sfida tra le sue due ex squadre

"Mi farebbe piacere lo scudetto interista, ma sarei strafelice se il Cagliari si salvasse. Se, però, devo scegliere, dico rossoblù", ha spiegato il Ninja. Poi sullo scudetto: "Il calendario dell’Inter è migliore: può far sei punti. L’Atalanta per il Milan è più pericolosa: non sai come la becchi, anche se ha un po’ mollato rispetto agli altri anni. In ogni caso, il Milan è inferiore all’Inter e, se ce la facesse, sarebbe merito del tecnico. Ho avuto Pioli al Piacenza, mi ha lanciato come ha fatto con Tonali: sa come far sentire i giocatori importanti".