Nainggolan e il retroscena sull’addio alla Roma: “Colpa di uno che non è più lì…”

Ai microfoni di Sky Sport, il nuovo centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan è tornato a parlare dell’addio alla Roma, con chiara frecciata all’ex ds Monchi, ora passato al Siviglia: “Sono andato via dai giallorossi per scelta di una persona che è andata via a sua volta… È stato un duro colpo, sicuramente ammetto di aver avuto qualche colpa, ma è stata una decisione di un’altra persona. Sono scelte da prendere in quei momenti che poi sono rammarici inutili. Sono contento sicuramente, però, delle mie scelte successive, di come ho proseguito la carriera, e spero di togliermi altre soddisfazioni. Ho ancora molta voglia”. Come detto, il centrocampista belga è tornato a Cagliari in questa sessione di mercato, la squadra da cui era arrivato in giallorosso nel 2014.