Nainggolan guarda al futuro: “Coronavirus? Come finisce l’emergenza faccio una festa delle mie…”

Genio e sregolatezza. Radja Nainggolan si conferma anche nell’ultima diretta Instagram in cui ha parlato con i tifosi del momento complicato che sta attraversano il mondo, anche del calcio, per via dell’emergenza coronavirus. Il belga guarda al futuro e a quando saranno terminate le giornate di isolamento.

VITA – Nainggolan ha spiegato subito come trascorre le giornate: “Diciamo che tutto sommato sono sereno, aspetto notizie e continuo ad allenarmi a casa, anche se questo modo di vivere non è fatto per me”, ha ammesso il centrocampista. “Stare a casa dopo un po’ diventa una noia assurda. Gioco con i compagni alla PlayStation, cerco di passare il tempo. Ieri ho fatto una torta con mia figlia ma è uscita così così, poi ogni tanto faccio qualche dj set per passare un momento di svago…”.

ANEDDOTO E PROMESSA – Ma come suo solito, il belga non può essere ‘normale’ e il primo pensiero appena terminerà la quarantena è uno solo: sentirsi libero. “Appena finisce questa quarantena, voglio fare una bella serata come una volta”. Ma c’ spazio anche per un curioso aneddoto che riguarda i suoi tatuaggi: “Una volta mi hanno scambiato per un terrorista in Belgio in un albergo. Ci eravamo dati appuntamento con amici per uscire e invece ci ha fermato la polizia perché pensavano fossimo sospetti”. E tornando al calcio: “Dopo tutto questo tempo spero di giocare fino a 50 anni”.