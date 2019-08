Nainggolan ha deciso: addio Inter, belga vicino al Cagliari

La stagione 2018/19 non è stata la miglior annata di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è arrivato all’Inter dalla Roma sulla scia di tre annate strepitose, ma a Milano non ha reso secondo le aspettative. Infortuni ed episodi extracalcistici hanno indotto la società nerazzurra ad estrometterlo dal progetto tecnico. Così, il giocatore avrebbe preso una decisione riguardante il suo futuro: addio alla Beneamata dopo una sola stagione e ritorno in una sua ex squadra, il Cagliari. Addirittura, Nainggolan si sarebbe già diretto in Sardegna per concludere la trattativa e tornare nella realtà che lo ha lanciato nel calcio italiano.