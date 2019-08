Nainggolan: “Icardi? Qualcuno non ha perdonato le parole di Wanda Nara. Su Cagliari-Inter…”

Lunga e interessante intervista rilasciata da Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari ed ex Inter, al Corriere dello Sport. Il Ninja si appresta a vivere la sfida della Sardegna Arena tra i sardi e i nerazzurri. Una gara che, per lui, non può certo essere come una qualunque.

GARA – Domenica sera la sfida contro l’Inter, il belga rossoblù si appresta a vivere sentimenti ed emozioni contrastanti: “Voglia ri rivalsa? Chiaro, vorrò dimostrare che hanno sbagliato, ma non solo in questa partita, in tutto il campionato. Ho cercato di far cambiare idea a Conte, sono partito in tournée, ho dato tutto me stesso, ma non ci sono riuscito”, ha detto Nainggolan.

ADDIO INTER – “Mi ha parlato prima Oriali e poi Conte che mi ha spiegato che era una scelta per motivi extracalcistici. Forse qualche colpa la ho, diciamo che non sono il calciatore tipico che quando finisce la partita va a casa. Ma non cambio il mio modo di vivere. So che a qualcuno non piace, ne prendo atto e volto pagina. Marotta? Mai sentito, non mi ha parlato lui”.

ICARDI – Sulla situazione legata all’ex capitano Icardi, Nainggolan ha poi aggiunto: “Non è un cattivo ragazzo, ma qualcuno nello spogliatoio non ha perdonato le dichiarazioni della moglie Wanda. Se io l’ho perdonata? Io non ascolto neppure. Non guardo le trasmissioni di calcio…”.