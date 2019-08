Nainggolan, messaggio a Dzeko e furia social “Attaccato perché suo amico”

Radja Nainggolan è tornato a far parlare di sé via social. Stavolta, però, non per atteggiamenti oltre le righe, ma per difendere una propria scelta. Infatti, il centrocampista belga, ora al Cagliari, ha fatto i complimenti ad Edin Dzeko dopo il suo rinnovo con la Roma. Un’uscita che ha mandato su tutte le furie i tifosi interisti che hanno contestato la sua decisione di manifestare la contentezza per l’ex compagno di squadra. Puntuale e piccata la risposta di Nainggolan che attraverso il proprio profilo Instagram non le ha mandate a dire: “Ora uno non può fare i complimenti ad un ex compagno/amico che viene massacrato… Mi fa ridere questa cosa”. Poi, la chiusura con un messaggio indirizzato all’amico Dzeko: “Edin, sei ancora il migliore per me”.