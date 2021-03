Nainggolan: “Presi due gol da polli. Finalmente mi sono sbloccato”

Il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan ha parlato a Sky dopo il pareggio ottenuto con la Sampdoria: “Oggi abbiamo disputato un bel primo tempo, facendo delle buone cose. Poi abbiamo preso due gol da polli, dobbiamo essere più sporchi. Siamo sulla strada giusta, stiamo facendo risultati e questo pareggio raggiunto nel finale è importante dal punto di vista morale. Mi stavo preoccupando perchè almeno un gol all’anno lo facevo, le partite sono sempre meno ma per fortuna ci sono riuscito. Fisicamente stiamo bene, abbiamo trovato un ritmo e lavoriamo nel modo giusto per raggiungere la salvezza. Con Di Francesco non meritavamo di perdere nelle ultime partite, le prestazioni erano comunque buone”.