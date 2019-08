Nainggolan pronto per il Cagliari: “Scelta di cuore, facciamola volare in alto l’anno del centenario”

Radja Nainggolan è pronto a tornare a casa. Il centrocampista belga è stato intercettato a Malpensa, a pochi minuti dal volo che lo porterà a Cagliari, dai media presenti. Ecco le sue parole nei confronti della “nuova-vecchia avventura” e dei suoi ex tifosi nerazzurri.

“Sono molto felice di tornare a Cagliari. Fra tutte le offerte che potevo scegliere ho scelto quella che mi sta a cuore. Poi l’anno del centenario. Cerchiamo di farla volare in alto. Se avevo diverse offerte? Sì”, ha detto Nainggolan che poi sull’Inter: “Un messaggio per i tifosi dell’Inter? Che devo dire, ho cercato di far parlare il campo . Cos’è successo con la società? Starò sul ca**o, che ne so… (ride, ndr)”.