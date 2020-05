Nainggolan: “Rientro in campo? Due mesi di stop si faranno sentire…”

Radja Nainggolan, centrocampista in prestito al Cagliari dall’Inter, è intervenuto nel corso di una diretta Instagram tenuta in compagnia di un amico, noto ristoratore del milanese. Il calciatore belga si è soffermato, in modo particolare, sulla ripresa delle attività e del campionato di Serie A, affermando di avere diversi dubbi in merito alle condizioni dei giocatori.

Per altro, il club sardo, dovrebbe tornare quest’oggi al centro sportivo per i primi test e successivamente per le prime sgambate.

Ripresa campionato, i dubbi di Nainggolan

Radja Nainggolan non è certo il primo calciatore ad esporsi riguardo il possibile ritorno in campo per la Serie A. Tante, forse troppe, le incognite sulle condizioni dei giocatori a seguito del lungo stop. Infatti, lo stesso centrocampista ha voluto sottolineare come mai in nessun caso i giocatori abbiano subito uno stop di tale portata: “Come mi sento? Personalmente sto bene, però per ritornare a giocare bisogna anche considerare come lo si farà”, ha esordito il Ninja. “Basti pensare che quando c’è la sosta tra un campionato e l’altro in estate ci sta circa un mese fermi in vacanza. Ma adesso, per via del coronavirus, siamo già a due…”. Il rischio, quindi, è quello di performance scadenti e, soprattutto, di infortuni muscolari come all’inizio di ogni preparazione estiva. Un problema che all’estero, in casa Barcellona, si è già presentato con il difensore Samuel Umtiti.