Nainggolan, stoccata all’Inter: “Sbagliato lasciarmi partire”

Manca sempre meno al ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è pronto a salutare l’Inter dopo una sola stagione. Il trasferimento al Cagliari dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito secco. L’ex Roma ha commentato questo momento ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole: “Sono contento di tornare a casa. Ho fatto una scelta un po’ forzata, ma va bene così. Ora cercherò di fare bene a Cagliari. Adesso ho altre priorità e per questo è stato facile scegliere. Ora mi metterò in gioco e dimostrerò che l’Inter ha sbagliato a lasciarmi andare”.