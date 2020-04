Nainggolan sull’Inter: “Non mi è stata data una seconda chance”

Nel primo giorno da allenatore dell’Inter, Antonio Conte aveva escluso dal progetto sia Icardi che Nainggolan. L’attaccante si è poi accasato al PSG mentre il centrocampista è tornato nella “sua” Cagliari. Entrambi i giocatori sono partiti in prestito e uno dei due tornerà sicuramente alla Pinetina.

CHANCE – Il giocatore in questione è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga molto probabilmente non verrà riscattato, come già accennato dal presidente dei rossoblù Giulini. Nainggolan in questi giorni ha condiviso una diretta social con Fabio Fognini durante la quale ha parlato del suo addio all’Inter: “In nerazzurro avevo ritrovato l’allenatore, Spalletti, che mi aveva voluto fortemente. Sono arrivato lì con tanto entusiasmo. Forse potevo fare meglio, non si è visto il miglior Nainggolan. Speravo in una possibilità che non è arrivata, sono scelte condivisibili. Vediamo, ho ancora due anni di contratto. L’Inter è cambiata tanto quest’anno, anche se penso che avrei potuto dire la mia. Vedremo. Dentro allo spogliatoio non ho mai avuto problemi, mi sento con tutti. Io ho un carattere semplice e lego con tutti”.