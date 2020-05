Nandez, tra ripresa e il mare sardo si dà al… climbing

Si attendono novità in merito alla ripresa della Serie A. Intanto i calciatori, dopo aver ripreso le attività di allenamento hanno avuto qualche ora libera. Anche Naithan Nandez, centrocampista del Cagliari, si è goduto la domenica in Sardegna tra mare e montagna.

Prima la splendida costa di Cala Gonone, poi una vera e propria avventura sulla scogliera. Nandez si è dato al free climbing e ha pubblicato le immagini sul proprio profilo Instagram. Un bel modo per tenersi in forma anche nel giorno libero. Aria pulita e paesaggio magnifico per ritrovare un po’ di serenità e spensieratezza dopo i mesi di quarantena affrontati a causa dell’emergenza coronavirus. Adesso l’uruguaiano potrà ripartire più carico di prima ad Asseminello per allenamenti in vista del campionato.