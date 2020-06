Nani svela il futuro di CR7: “Mi ha detto che avrebbe chiuso in Mls”

Dove chiuderà la carriera Cristiano Ronaldo? È una domanda lecita considerata l’età non più giovanissima dell’attaccante della Juventus. Il portoghese è alla caccia di altri titoli con la maglia bianconera e quest’anno la Juventus è ancora in corsa su tre fronti. Voci di mercato parlano di un interessamento del Chelsea, ma a svelare il futuro di Cr7 ci ha pensato Nani.

Cristiano Ronaldo in MLS

Durante un’intervista a Espn, l’ex compagno di squadra e di nazionale Nani ha parlato del futuro dell’ex Real Madrid: “Un paio di anni fa mi disse che avrebbe concluso in Mls. Non è certo al 100%, ma è probabile. C’è una chance“. Cr7 quindi potrebbe raggiungere Nani negli Stati Uniti. L’ex United infatti ha terminato la sua stagione a Orlando e ha sponsorizzato il campionato americano: “È una grande lega. Ci sono ovviamente punti da migliorare, come la qualità dei giocatori. Qui però ci sono club organizzati, grandi allenatori e ogni anno si notato miglioramenti”.