Nani: “Venezia, qui per dare gol e mentalità per restare in Serie A”

Parla il calciatore portoghese, super rinforzo dei lagunari per la seconda metà di stagione

AIUTO - "Sono arrivato per portare gol e mentalità per rimanere in Serie A", ha spiegato Nani. "Prima giocavo per restare davanti e non scendere, ora per scalare posizioni e non restare sul fondo: giocare per un obiettivo è più bello e questo mi dà una motivazione anche più intensa. Voglio riscattare il periodo alla Lazio dove Inzaghi non mi ha dato chance, ma si vedeva che era da top club". Un passaggio anche sulla gara del weekend contro il Napoli: "Io vivo per queste partite. E poi sono curioso di vedere all'opera Osimhen".